La Juventus Primavera farà il proprio esordio nel match casalingo contro il Parma.
Nella giornata di ieri, Lega di Serie A ha reso noto il calendario del campionato Primavera per la stagione 2026-2027: il torneo inizierà nel week-end del 22/23 agosto e terminerà nel fine settimana del 22/23 maggio 2027. La Juventus esordirà in casa contro il Parma, e chiuderà la propria stagione, playoff esclusi, sempre contro i ducali, questa volta in trasferta.
IL CALENDARIO COMPLETO DELLA JUVENTUS UNDER 20 NEL PRIMAVERA 1 2026/2027
1ª GIORNATA
Juventus-Parma
2ª GIORNATA
Como-Juventus
3ª GIORNATA
Milan-Juventus
4ª GIORNATA
Juventus-Albinoleffe
5ª GIORNATA
Lazio-Juventus
6ª GIORNATA
Juventus-Genoa
7ª GIORNATA
Monza-Juventus
8ª GIORNATA
Juventus-Lecce
9ª GIORNATA
Torino-Juventus
10ª GIORNATA
Juventus-Empoli
11ª GIORNATA
Inter-Juventus
12ª GIORNATA
Juventus-Hellas Verona
13ª GIORNATA
Cesena-Juventus
14ª GIORNATA
Juventus-Roma
15ª GIORNATA
Atalanta-Juventus
16ª GIORNATA
Juventus-Fiorentina
17ª GIORNATA
Juventus-Bologna
18ª GIORNATA
Sassuolo-Juventus
19ª GIORNATA
Juventus-Cagliari
20ª GIORNATA
Empoli-Juventus
21ª GIORNATA
Hellas Verona-Juventus
22ª GIORNATA
Juventus-Cesena
23ª GIORNATA
Roma-Juventus
24ª GIORNATA
Juventus-Como
25ª GIORNATA
Fiorentina-Juventus
26ª GIORNATA
Juventus-Atalanta
27ª GIORNATA
Cagliari-Juventus
28ª GIORNATA
Juventus-Sassuolo
29ª GIORNATA
Juventus-Milan
30ª GIORNATA
Genoa-Juventus
31ª GIORNATA
Juventus-Monza
32ª GIORNATA
Lecce-Juventus
33ª GIORNATA
Juventus-Inter
34ª GIORNATA
Albinoleffe-Juventus
35ª GIORNATA
Juventus-Lazio
36ª GIORNATA
Bologna-Juventus
37ª GIORNATA
Juventus-Torino
38ª GIORNATA
Parma-Juventus
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