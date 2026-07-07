La Juventus Primavera farà il proprio esordio nel match casalingo contro il Parma.

Stefania Palminteri

Nella giornata di ieri, Lega di Serie A ha reso noto il calendario del campionato Primavera per la stagione 2026-2027: il torneo inizierà nel week-end del 22/23 agosto e terminerà nel fine settimana del 22/23 maggio 2027. La Juventus esordirà in casa contro il Parma, e chiuderà la propria stagione, playoff esclusi, sempre contro i ducali, questa volta in trasferta.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA JUVENTUS UNDER 20 NEL PRIMAVERA 1 2026/2027

1ª GIORNATA

Juventus-Parma

2ª GIORNATA

Como-Juventus

3ª GIORNATA

Milan-Juventus

4ª GIORNATA

Juventus-Albinoleffe

5ª GIORNATA

Lazio-Juventus

6ª GIORNATA

Juve Primavera

Juventus-Genoa

7ª GIORNATA

Monza-Juventus

8ª GIORNATA

Juventus-Lecce

9ª GIORNATA

Torino-Juventus

10ª GIORNATA

Juventus-Empoli

11ª GIORNATA

Inter-Juventus

12ª GIORNATA

Juventus-Hellas Verona

13ª GIORNATA

Cesena-Juventus

14ª GIORNATA

Juventus-Roma

15ª GIORNATA

Atalanta-Juventus

16ª GIORNATA

Juventus-Fiorentina

17ª GIORNATA

Juventus-Bologna

18ª GIORNATA

Sassuolo-Juventus

19ª GIORNATA

Juventus-Cagliari

20ª GIORNATA

Empoli-Juventus

21ª GIORNATA

Hellas Verona-Juventus

22ª GIORNATA

Juventus-Cesena

23ª GIORNATA

Roma-Juventus

24ª GIORNATA

Juventus-Como

25ª GIORNATA

Fiorentina-Juventus

26ª GIORNATA

Juventus-Atalanta

27ª GIORNATA

Cagliari-Juventus

28ª GIORNATA

Juventus-Sassuolo

29ª GIORNATA

Juventus-Milan

30ª GIORNATA

Genoa-Juventus

31ª GIORNATA

Juventus-Monza

32ª GIORNATA

Lecce-Juventus

33ª GIORNATA

Juventus-Inter

34ª GIORNATA

Albinoleffe-Juventus

35ª GIORNATA

Juventus-Lazio

36ª GIORNATA

Bologna-Juventus

37ª GIORNATA

Juventus-Torino

38ª GIORNATA

Parma-Juventus

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