Allegri: “La squadra cresce, è stato fatto un gran lavoro dal 2021”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua dopo la partita contro il Lecce, match vinto per 3-0.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a DAZN dopo la vittoria con il Lecce. Ecco le sue parole: "Ci siamo allenati a cercare di vincere più partite possibile. La gestione della partita, il capire il momento, quando c'è da giocare, difendere, attaccare, difendere. Siamo cresciuti. Anche nella serenità del giocarla. Stiamo meglio fisicamente. C'è più consapevolezza in tutti. Molto importante. Stasera partita complicata. Il Lecce ha corso, pressato, abbiamo avuto qualche situazione buona vicino all'area. Non abbiamo fatto l'ultimo passaggio bene, ci hanno creato difficoltà in alcune situazioni. Poi sono calati e siamo rimasti lucidi".