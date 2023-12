Allegri: “Buona partita, bene nel primo tempo. Su Vlahovic…”

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a DAZN. Ecco le sue parole sul match con il Frosinone: "Abbiamo fatto una buona partita, qui aveva vinto solo il Napoli. Sono annate dove nelle squadre funziona tutto bene, non era facile. Ottimo primo tempo, creando molto. Se crei così e il primo tempo finisce 1-0 è normale poi calare nella ripresa. Sul gol subito potevamo fare meglio, abbiamo avuto una buona reazione, loro ne hanno avuta una su un tiro che è uscito di poco. Contento per Yildiz e per Dusan, per tutta la squadra. Gruppo straordinario che non si tira mai indietro e oggi è rimasto compatto e lucido.