Albanese: “Non c’è nessuna riflessione sull’esonero di Allegri”

Giovanni Albanese, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "Non ci sono nemmeno le minime riflessioni sull’eventuale esonero di Allegri durante la sosta. Questa pausa dovrà sicuramente tornare utile per resettare e pianificare un finale di stagione complicato e decisivo per la Juve. Oggi la priorità è stare sul presente anche perché al rientro ci sarà una doppia sfida complicatissima con la Lazio tra campionato e Coppa Italia. C’è da pensare alla qualificazione alla prossima Champions League e provare a creare le condizioni giuste per rimettere le mani su un trofeo che non vince da diverso tempo. In questo momento non deve farsi distrarre dai discorsi relativi al futuro e ai cambiamenti della prossima stagione. Davanti ai risultati dell’ultimo mese non bisogna dare per scontato nulla anche se in questi giorni non succederà nulla. Oggi siamo già nelle condizioni di poter dire che non c’è più la logica di continuità per la Juve".