Con pochi semplici passi e seguendo le indicazioni pubblicate, aggiungerai “JUVENEWS” tra le fonti preferite. In questo modo resterai sempre aggiornato con le notizie pubblicate sul nostro sito.
Con la nuova funzione introdotta da Google potrai scegliere ora quali notizie leggere in primo piano e tra le preferite. Basta un semplice click e resterai sempre aggiornato con le notizie che troverai sul nostro sito. Di seguito le indicazioni.
https://www.google.com/preferences/source?q=juvenews.eu
Cliccando sul link e spuntando la casella “JUVENEWS” il nostro sito entrerà tra le tue fonti preferite. Una modalità che ti consentirà di scegliere in base alle tue esigenze le notizie che tu vorrai e sopratutto in questo modo leggerai le ultime news sul mondo bianconero pubblicate dalla nostra redazione!.
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