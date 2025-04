Adani su Vlahovic: “Con il Lecce bene da assist-man”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione di Vlahovic con il Lecce.

Lele Adani, opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al podcast Viva el Futbol: “Vlahovic? Io voglio premiare i due tocchi fatti giusti. Ha anche sbagliato tanto, ha anche sbagliato dei gol, ma io il “facciamo calcio” glielo do per i due tocchi che ha fatto. I due assist semplici, difficili, banali sono stati fatti precisi e con il tempo giusto. Perché non prendiamo mai qualcosa che fa sempre discutere e in questo caso sabato non ha fatto discutere, perché sono stato fatti giusti”.

Ancora sul serbo

"Quella è una cosa che un attaccante della Juve, dell'Inter, della Roma e del Napoli deve fare. Lukaku ha fatto doppia cifra di assist. È un giocatore che ti prende per la tecnica? No, eppure il pensiero ce l'ha centrato sull'assist. Quando va sulla palla, rallenta, dosa. Sbaglierà, ma anche nell'anno dello scudetto dell'Inter ventiquattro e dodici, eh era così. Se Vlahovic rimane connesso alla squadra, dato che penso che lui ci tenga molto a questo, perché viene molto accusato di questo, qualcosa esce anche sull'assistenza e sul gioco associativo".