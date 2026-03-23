WOMEN| Juve-Roma, ufficiale data e orario del match

La Federazione Italia Giuoco Calcio, attraverso una nota ufficiale sul suo sito, ha comunicato data e ora del match Juve-Roma

Tramite una nota ufficiale, la FIGC ha cominciato la data e l’orario della sfida tra la Juve Women e la Roma valida per l’ottava sfida di ritorno del campionato di Serie A femminile. Il match tra le bianconere e le giallorosse si disputerà il 26 aprile alle 15:30 e si giocherà a Biella.