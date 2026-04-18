Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Arianna Caruso, ex centrocampista della Juventus Women, attualmente in forza al Bayern Monaco, torna sull'addio alle bianconere per trasferirsi in Germania. Di seguito le sue parole.

"Aver avuto solo quelle 24 ore è stata la mia fortuna perché il cuore ha avuto poco spazio per reagire. Un’esperienza fuori volevo farla e quando è arrivata questa occasione mi sono guardata allo specchio e mi sono detta che era arrivato il momento giusto per partire”.