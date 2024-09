Proulx sulle Women: “Pazzesca la chiamata della Juventus…”

Lysianne Proulx, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche delle sue esperienze.

Lysianne Proulx, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Questi primi giorni sono stati molto entusiasmanti. Ho potuto conoscere un po’ com’è il club: l’ambiente di allenamento e le strutture sono tutte molto belle. Anche solo vedere la cultura del lavoro sul reparto dei portieri qui è davvero fantastico. È stato pazzesco quando mi ha chiamato la Juventus, non pensavo che un’opportunità del genere sarebbe arrivata così presto. Questa è tecnicamente la mia terza stagione e non pensavo che una squadra così grande, tra le più importanti in Europa, sarebbe arrivata così velocemente nella mia carriera”.

Le esperienze precedenti

“Il mio primo club è stato il Torreense in Portogallo dove ho passato un anno, poi quattro mesi con il Melbourne City in Australia e più recentemente sei mesi in California con il Bay FC. Come portiere mi ritengo veloce, esplosiva, reattiva, brava negli uno contro uno e a giocare con i piedi. Mi sto trovando bene con l’allenatore e con le ragazze, sono tutte molto gentili e davvero accoglienti, soprattutto il gruppo dei portieri con cui ho lavorato di più”.