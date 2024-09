Juve Women, a Beccari il premio “Talenti d’Italia”

La giocatrice della Juve Women Giulia Beccari ha ricevuto il premio "Talenti d'Italia": il comunicato del club bianconero

La Juve Women ha annunciato la vittoria di un importante premio per Chiara Beccari. Ecco il comunicato: “Dopo aver segnato il primo gol domenica scorsa con la maglia della Juventus Women, un’altra soddisfazione per Chiara Beccari”.

Juve Women, Beccari vince il premio “Talenti d’Italia”

“L’attaccante bianconera ha vinto infatti il premio “Talenti d’Italia” – nel 2022 conseguito anche da Alessia Capelletti – come migliore calciatrice della Serie A Femminile per la stagione 2023/2024. Il premio, giunto alla sua sesta edizione, è stato assegnato nel contesto del meeting di Ischia dal Comitato italiano Fair Play in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori/Calciatrici e, oltre alla miglior giocatrice, ha visto premiati anche il miglior calciatore della Serie A maschile, della Serie B e al miglior allenatore. Congratulazioni, Chiara!”, ha concluso il club bianconero.