È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Abi Brighton al Milan. La centrocampista statunitense classe 2002, arrivata alla Juventus nel gennaio 2025, proseguirà dunque la stagione con la maglia rossonera.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l'operazione con una nota pubblicata sui propri canali. Di seguito il comunicato integrale:

“È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Abi Brighton al Milan.

La centrocampista statunitense classe 2002, arrivata a Torino nel gennaio 2025, proseguirà dunque la stagione in prestito con la maglia rossonera. Fin qui, Abi ha collezionato 40 presenze con la Juventus Women. Nel corso della sua esperienza in bianconero sono arrivati uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e due Serie A Women’s Cup.

Dal suo arrivo ha dimostrato determinazione e massimo impegno, mettendosi sempre a disposizione del gruppo.

Per lei è adesso pronta una nuova sfida: buona fortuna, Abi!”