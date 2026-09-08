Brutte notizie per la Juventus Women dopo la sfida contro il Milan. Ana Capeta è stata costretta a fermarsi a causa di un problema al ginocchio destro e gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno evidenziato un infortunio serio.

Il club bianconero ha comunicato l'esito degli esami attraverso un bollettino medico ufficiale.

Il bollettino

“A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro riportato nel corso della partita Juventus-Milan, Ana Capeta è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.