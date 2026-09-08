Brutte notizie per Ana Capeta: l’attaccante della Juventus Women ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Lorenzo Focolari

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Brutte notizie per la Juventus Women dopo la sfida contro il Milan. Ana Capeta è stata costretta a fermarsi a causa di un problema al ginocchio destro e gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno evidenziato un infortunio serio.

Il club bianconero ha comunicato l'esito degli esami attraverso un bollettino medico ufficiale.

Il bollettino

A seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro riportato nel corso della partita Juventus-Milan, Ana Capeta è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la calciatrice verrà sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione del LCA”.

Ana Capeta

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