Una data speciale per la Juventus e per tutti i suoi tifosi. L'8 settembre 2011 veniva inaugurato lo Stadium, la casa bianconera che negli anni è diventata uno dei simboli più importanti della storia recente del club. Quindici anni di partite, vittorie, trofei, emozioni e momenti indimenticabili vissuti sugli spalti.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto celebrare questo importante anniversario con un messaggio dedicato alla propria casa e a tutte le generazioni di tifosi che l'hanno resa speciale.

15 anni della nostra casa: il posto a cui apparteniamo

"La prima volta in cui si mette piede nella propria casa è un momento impossibile da dimenticare. Un'atmosfera unica nell'aria, quel profumo di nuovo che si fonde subito con la sensazione di essere, finalmente, nel posto giusto.

Oggi la nostra casa compie quindici anni. Quindici anni in cui ogni singolo seggiolino ha custodito una speranza, ogni spalto ha fatto da eco alla nostra passione sconfinata e ogni boato ha spinto la squadra a superare ogni ostacolo.

La storia di questo luogo speciale ha vissuto i suoi primi battiti l’8 settembre 2011, quando la cerimonia d'inaugurazione e la partita celebrativa con il Notts County - con la prima vibrazione alla rete data dal gol di Luca Toni - hanno aperto ufficialmente le porte del nostro nido al mondo. Soltanto tre giorni dopo, l’11 settembre 2011, quel rettangolo verde ha ospitato la sua prima gara ufficiale delle 389 finora disputate: era la seconda giornata di Serie A e di fronte c'era il Parma. Un pomeriggio che è rimasto impresso nella memoria di tutti: il 4-1 finale aperto dalla rete di Lichtsteiner, a cui seguirono i sigilli di Pepe, Vidal e Marchisio. Una festa perfetta, con l'aggiunta del dettaglio romantico della rete avversaria firmata da Giovinco, cresciuto fin da bambino con i colori bianconeri addosso.

Da quell'11 settembre è iniziato un cammino straordinario, scandito da notti indimenticabili, trofei sollevati al cielo e strisce da record, come le 57 partite casalinghe consecutive senza sconfitte in Serie A tra il 2015 e il 2017.

Ma il valore dell'Allianz Stadium non si misura soltanto con le vittorie o con le statistiche. La nostra casa è il punto di ritrovo di generazioni di tifosi: è il luogo in cui ci si abbraccia tra sconosciuti dopo un gol all'ultimo secondo, in cui si soffre fianco a fianco e in cui si rinnova, ad ogni partita, la certezza di appartenere a una sola grande famiglia.

Celebriamo quindici anni di storia vissuta insieme. Quindici anni di gioie, sempre nel posto in cui ci sentiamo davvero a casa. E il bello è che la storia continua.

Buon compleanno alla nostra casa, buon compleanno a tutti noi".