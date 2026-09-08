La Juventus aveva messo gli occhi su Davide Frattesi. Il centrocampista, trasferitosi in estate dall'Inter alla Lazio, era stato valutato concretamente dal club bianconero, con Luciano Spalletti che avrebbe spinto per il suo arrivo già durante la sessione invernale. A svelare il retroscena è Fabrizio Romano attraverso i propri canali ufficiali.

Frattesi-Juventus, il retroscena

Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato, la Juventus aveva effettuato delle valutazioni sul centrocampista classe 1999. L'ipotesi di un'operazione con l'Inter era stata presa in considerazione, ma tra i due club non sarebbe mai scattata la scintilla necessaria per arrivare a un accordo.

Romano ha spiegato: “La Juventus aveva fatto valutazioni su di lui. Inter e Juve poi non hanno trovato il click per fare operazioni insieme, nonostante si fosse parlato di Frattesi e Cambiaso”.

Spalletti lo voleva già a gennaio

Il retroscena più interessante riguarda proprio l'attuale allenatore bianconero. Frattesi sarebbe infatti stato un profilo particolarmente gradito a Spalletti, che avrebbe caldeggiato l'operazione già a gennaio.

“Spalletti caldeggiava l'operazione Frattesi già a gennaio”, ha rivelato Romano.

Una conferma dell'interesse del tecnico per il centrocampista, che conosce bene le caratteristiche del giocatore e avrebbe individuato in lui una possibile soluzione per la mediana.

Poi la Juventus ha cambiato strategia

Nonostante la volontà dell'allenatore, l'affare non è mai decollato. Juventus e Inter non hanno trovato l'intesa e il possibile scambio con Cambiaso non ha portato a sviluppi concreti.

Alla fine, la dirigenza bianconera ha scelto di seguire altre strade sul mercato. Frattesi è rimasto così un'idea mai trasformata in operazione, mentre la Juventus ha costruito il centrocampo attraverso strategie differenti.