La Juventus deve fare i conti con una nuova tegola dopo il pareggio contro il Milan. Oltre all'infortunio al menisco rimediato da Manuel Locatelli, infatti, anche Jérémie Boga rischia di fermarsi per un problema muscolare accusato durante la sfida dell'Allianz Stadium. Una situazione che continua ad aggravare l'emergenza fisica dei bianconeri.

Boga ai box: si teme uno stiramento

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le prime valutazioni dello staff medico della Continassa avrebbero evidenziato il possibile stiramento al flessore della coscia per l'esterno offensivo.

L'infortunio sarebbe comunque di entità inferiore rispetto a quello di Locatelli, ma rischia di privare Luciano Spalletti di un'altra alternativa importante nel reparto offensivo. Il quadro definitivo arriverà dopo gli esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi.

Un mese di stop: il Sassuolo è a rischio

Se la diagnosi iniziale dovesse essere confermata, Boga potrebbe essere costretto a rimanere ai box per circa un mese. In quel caso, l'esterno rientrerebbe soltanto dopo la sosta per le Nazionali.

Il giocatore salterebbe quindi la trasferta contro il Sassuolo, oltre ai successivi impegni di campionato. Un'assenza pesante per Spalletti, che perde un calciatore in grado di garantire velocità, imprevedibilità e soluzioni nell'uno contro uno.

Emergenza Juventus, Spalletti aspetta i rientri

La situazione dell'infermeria bianconera diventa sempre più complicata. L'assenza prolungata di Kenan Yildiz, il problema di Locatelli e il nuovo stop di Boga riducono ulteriormente le possibilità di scelta dell'allenatore.

Spalletti spera almeno di recuperare Weston McKennie per la sfida con il Sassuolo, così da avere una soluzione in più a disposizione.

Dopo il Milan, dunque, la Juventus deve fare i conti con un'altra brutta notizia sul fronte degli infortuni. E il responso definitivo su Boga sarà decisivo per capire quanto sarà lunga la sua assenza.