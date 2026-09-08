La Juventus perde il suo capitano per un periodo significativo. Dopo gli accertamenti effettuati in seguito al problema accusato contro il Milan, è arrivata la decisione definitiva: Manuel Locatelli dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Una tegola pesante per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di una pedina centrale del proprio centrocampo.

Locatelli sarà operato a Lione

Il centrocampista bianconero sarà sottoposto all'intervento già nella giornata di oggi a Lione, dove sarà operato dal professor Cottet. Si tratta dello stesso specialista che ha già seguito in passato gli interventi di Bremer, Gatti e Thuram, considerato un riferimento per questo tipo di problematiche.

La diagnosi riguarda una lesione radiale del menisco laterale del ginocchio destro. La scelta dello staff medico è quella di procedere con la sutura meniscale, con l'obiettivo di preservare il più possibile l'integrità del menisco.

I tempi di recupero

Il problema costringerà Locatelli a un lungo periodo lontano dai campi. Le prime indicazioni parlano infatti di uno stop compreso tra i tre e i sei mesi, con i tempi effettivi che dipenderanno dall'esito dell'intervento e dal successivo percorso riabilitativo.

Per Spalletti si tratta di una perdita importante. Locatelli era stato schierato da titolare nelle prime giornate e rappresentava uno dei punti di riferimento della nuova Juventus.

Un'altra emergenza per Spalletti

L'infortunio del capitano si aggiunge a una situazione già complicata. La Juventus dovrà quindi trovare nuove soluzioni in mezzo al campo, proprio mentre il tecnico sperava di recuperare alcuni giocatori in vista della trasferta contro il Sassuolo.

L'operazione di Locatelli apre ora un nuovo capitolo: Spalletti dovrà ridisegnare il centrocampo senza il suo capitano per diversi mesi.