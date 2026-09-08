Luciano Spalletti può recuperare Cambiaso, McKennie e Sarr per la sfida contro il Sassuolo: tre rientri preziosi dopo lo stop di Locatelli.
La Juventus continua a fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni, ma arrivano anche segnali incoraggianti in vista della prossima sfida di campionato. Dopo il pareggio contro il Milan e lo stop di Manuel Locatelli, Luciano Spalletti potrebbe infatti ritrovare tre giocatori per la trasferta contro il Sassuolo.
Cambiaso, McKennie e Sarr verso il rientro
Secondo quanto riportato da SportMediaset, Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Matar Sarr potrebbero tornare a disposizione già per la gara del Mapei Stadium.
Per Cambiaso e McKennie, tuttavia, resta una certa prudenza da parte dello staff medico bianconero. I due giocatori dovranno essere valutati con attenzione nei prossimi giorni prima di ricevere il via libera definitivo.
Situazione diversa per Sarr. Il nuovo acquisto della Juventus ha svolto una settimana di allenamenti intensi e potrebbe essere pronto almeno per una convocazione, con l'ipotesi di partire dalla panchina.
Spalletti deve ridisegnare il centrocampo
L'emergenza riguarda soprattutto la mediana dopo l'infortunio di Locatelli, che costringerà il capitano bianconero a fermarsi. Spalletti dovrà quindi trovare una nuova soluzione per la trasferta contro il Sassuolo.
Una possibilità porta alla conferma dell'inedita coppia Koopmeiners-Douglas Luiz, già presa in considerazione dal tecnico. Ma il recupero di Sarr potrebbe offrire un'alternativa in più.
Il centrocampista ivoriano classe 2002 potrebbe infatti rappresentare una soluzione interessante per aumentare dinamismo e fisicità in mezzo al campo.
McKennie può tornare utile
Anche McKennie, qualora dovesse essere convocato, potrebbe essere impiegato in mediana. Una soluzione che permetterebbe a Spalletti di mantenere Nico Gonzalez sulla trequarti nel 4-2-3-1.
La settimana di lavoro sarà quindi fondamentale per capire quali saranno le condizioni dei tre giocatori. Dopo le tante assenze delle ultime settimane, Spalletti potrebbe finalmente recuperare alcune pedine importanti proprio nel momento in cui la Juventus deve fare i conti con il nuovo stop di Locatelli.
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