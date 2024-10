Panucci: “Ismajli sarebbe perfetto per lo stile Juve”

Christian Panucci ha parlato del difensore Ardian Ismajli: il calciatore, accostato alla Juve, sarebbe per l'ex calciatore un profilo ideale

Intervistato per Tuttosport, Christian Panucci ha parlato del difensore dell’Empoli, presunto obiettivo di calciomercato della Juventus, Ardian Ismajli. Ecco le sue parole: “Nel 2018 ero il commissario tecnico della nazionale albanese e andavo in giro per l’Europa a cercare nuovi calciatori da poter convocare. Facevo scouting in prima persona e lo vidi in Croazia, dove Ardian giocava nell’Hajduk Spalato. Mi colpì subito. Così mi attivai per parlarci e convincerlo a scegliere l’Albania, visto Ismajli era già nel giro delle nazionali del Kosovo. È diventato un difensore affidabilissimo e ha fatto un’ascesa incredibile in questi anni, imponendosi come uno dei migliori centrali del nostro campionato. Anche a livello temperamentale è molto solido: sia per bravura sia per serietà sarebbe perfetto per lo stile Juve”.

Panucci: “Ismajli molto bravo a difendere negli ultimi 20 metri”

L’ex calciatore ha proseguito: “Mi aspettavo che arrivasse dov’è e ho sempre avuto grande fiducia nelle sue capacità. È diventato un ottimo giocatore e sta disputando una grande stagione con l’Empoli. È davvero molto bravo negli ultimi 20 metri a difendere la porta. Molto solido e affidabile in marcatura. Sono sempre stato convinto delle sue potenzialità. Lui e Ramadani del Lecce, che scovai a Vejce, sono due scoperte di cui vado orgoglioso. In Albania all’epoca nessuno sapeva della loro esistenza: ora invece sono tra i giocatori più considerati e piacciono a società importanti. Ismajli è un ragazzo molto serio. Uno di quelli con la testa sulle spalle e che se ti danno una parola, la mantengono. E lo dico per esperienza diretta come accaduto qualche anno al momento della sua chiamata nella nazionale albanese”.