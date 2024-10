Juventus Women, le statistiche dopo la partita con l’Inter

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Inter e Juventus hanno pareggiato 0-0 un incontro di Serie A per la prima volta in 15 confronti nella competizione. L’Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di Serie A contro la Juventus, dopo che aveva incassato almeno due reti in tutte le 13 precedenti. Inoltre, per la prima volta le bianconere sono rimaste senza segnare per due incontri di fila nella competizione contro una singola avversaria. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare di Serie A, tante volte quante nelle 13 precedenti”.

Le altre statistiche

“La Juventus è rimasta senza segnare in due incontri di fila per la prima volta considerando tutte le competizioni. Questo è l’incontro di Serie A terminato 0-0 che ha visto più tiri (30, 13 Inter e 17 Juventus) a partire dallo scorso 20 gennaio, 34 in Sassuolo-Napoli Femminile. Lina Magull è la prima centrocampista capace di portare a buon fine più di 40 passaggi e vincere più di sette duelli in un match di Serie A contro la Juventus nelle ultime cinque stagioni (42+9). Cristiana Girelli è la giocatrice della Juventus che ha toccato più palloni in area avversaria nel match contro l’Inter: nove, un record per lei in campionato a partire dallo scorso febbraio, contro il Napoli (11). Sofia Cantore è diventata la 14ª giocatrice della Juventus a raggiungere il traguardo delle 100 presenze in bianconero considerando tutte le competizioni. Hillary Diaz è la seconda giocatrice di nazionalità sportiva francese a scendere in campo con l’Inter nelle ultime cinque stagioni di Serie A, dopo Julie Debever”.