Juve Women, Cantore raggiunge le 100 presenze

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle 100 presenze di Cantore.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Quattro giorni fa celebravamo il traguardo raggiunto da Pauline Peyraud-Magnin. Oggi, domenica 20 ottobre 2024, è il turno di Sofia Cantore che diventa, così, la quattordicesima giocatrice nella storia della Juventus Women – proprio dopo il portiere francese – a raggiungere quota 100 presenze con la maglia bianconera. L’attaccante classe ’99 le ha raggiunte in una partita speciale, diversa dalle altre. La tripla cifra, infatti, per Sofia è arrivata in occasione del match contro l’Inter, valido per la settima giornata di campionato. Per Cantore si tratta di un’altra grande soddisfazione che va ad aggiungersi al premio di “Calciatrice del mese di settembre 2024″ assegnatole di recente dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori/Calciatrici. Prosegue, dunque, a vele spiegate il suo periodo d’oro e noi – e immaginiamo anche lei – non potremmo esserne più felici. A conferma di quanto appena detto, poi, ci vengono in aiuto i numeri. Cantore, da inizio stagione, ha già eguagliato il numero di reti segnate lo scorso anno. Fino a questo momento sono sei le sue marcature. Reti messe a segno in questa stagione, però, in sole nove partite tra campionato e UEFA Women’s Champions League. Gol quasi tutti diversi tra loro, un valore aggiunto non indifferente. Sofia sa segnare in tutti i modi e ha dimostrato di essere una giocatrice completa. Ora qualche dato in più”.

Le statistiche

“STATS & FACTS La classe ’99 è a una sola marcatura dall’eguagliare il numero di reti segnate nel campionato scorso: tre le marcature messe a segno al momento in sei presenze, contro le quattro della stagione 2023/2024, in 20 gare giocate. Cantore ha registrato una media di una rete ogni 108 minuti in questa Serie A, la migliore per lei in una singola stagione considerando le ultime cinque annate. Sofia è la giocatrice della Juventus che ha effettuato più tiri nello specchio in questo campionato (sei). Cantore (31+17) è una delle tre giocatrici che hanno segnato almeno 30 reti e servito almeno 15 assist nelle ultime cinque stagioni di Serie A, insieme a Cristiana Girelli (58+20) e Valentina Giacinti (54+15). Sofia è la più giovane tra le giocatrici che hanno segnato almeno 15 reti con la Juventus in Serie A nel corso delle ultime cinque stagioni. Dal suo ritorno alla Juventus nella stagione 2022/2023, nessuna giocatrice bianconera ha segnato più gol dalla distanza in Serie A rispetto a Cantore: tre, come Caruso e Bonansea”.