La Juventus Women si prepara ad affrontare il Benfica nella sfida di UEFA Women’s Champions League in programma all’Allianz Stadium. Alla vigilia della partita, il tecnico Isaac Guerrero ha presentato il match in conferenza stampa, soffermandosi sulla rimonta contro la Roma, sulle condizioni della squadra e sulle emozioni legate alla possibilità di giocare in uno dei palcoscenici più importanti del calcio bianconero.

“Contro la Roma un lavoro fantastico”

Il tecnico ha iniziato parlando della gara disputata contro la Roma e della capacità delle sue giocatrici di reagire alle difficoltà.

“Contro la Roma le ragazze hanno fatto un lavoro fantastico. Non era semplice rimontare contro una squadra forte, ma nella ripresa e nei supplementari abbiamo avuto il controllo della partita. Sono arrivato ai rigori molto tranquillo”.

La sfida contro il Benfica

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla formazione portoghese, avversaria che Guerrero considera particolarmente competitiva.

“Ci aspetta una partita dura contro una squadra fortissima, che cerca sempre di attaccare e lo fa soprattutto sulle fasce. Ci metterà alla prova e siamo felici di poter affrontare una squadra con una storia così importante”.

L’Allianz Stadium spinge la Juventus Women

Uno degli aspetti più attesi sarà la possibilità di giocare all’Allianz Stadium. Per Guerrero, l’atmosfera dello stadio potrà aiutare le giocatrici anche dal punto di vista emotivo e fisico.

“Questa sarà l’ultima volta che parleremo di stanchezza. Le ragazze hanno combattuto tanto per conquistare la Champions League e domani la fatica non si farà sentire. Tutta la squadra è coinvolta e poi ci sarà l’Allianz Stadium, che darà ulteriore energia”.

Il tecnico ha poi sottolineato il valore dell’esperienza per entrambe le squadre: “Sarà un’emozione bellissima giocare in uno scenario come questo. Sono molto felice di vedere qui le ragazze, perché tutte meritano di giocare in uno stadio così, così come le calciatrici del Benfica”.

“Dal punto di vista fisico siamo pronti”

Guerrero ha poi rassicurato sulle condizioni della squadra, evidenziando la varietà delle caratteristiche a disposizione.

“Dal punto di vista fisico siamo pronti. Abbiamo una squadra eterogenea, capace di offrire risposte diverse. Le giocatrici lavorano tutte nella stessa direzione, mettendo a disposizione qualità e caratteristiche differenti. Vedo una squadra pronta a competere”.

Sul piano tattico, invece, l’idea resta quella di continuare a seguire il percorso stabilito: “Andremo avanti con il nostro piano A. Alcune volte non siamo riusciti a portarlo fino in fondo, ma continueremo a spingere per trasferirlo sul campo”.

Le aspettative non spaventano le bianconere

Il tecnico ha parlato anche delle crescenti aspettative attorno alla Juventus Women, interpretandole come uno stimolo per il gruppo.

“Le aspettative alte sono positive. Siamo contenti che queste ragazze possano attirare sempre più attenzione, perché sono animali da competizione e amano le sfide”.

Guerrero ha ricordato anche quanto accaduto nel Mini Tournament: “Ci sono stati momenti da dentro o fuori che hanno saputo gestire con maturità e personalità. Giochiamo per i tifosi che sono orgogliosi della Juventus Women e nei momenti delicati che abbiamo già affrontato le ragazze hanno sempre risposto”.