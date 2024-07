Juventus Women, tutte le gare del prossimo campionato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle gare delle bianconere.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Il campionato della Juventus Women inizierà nel fine settimana a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e le bianconere saranno subito attese da una trasferta, quella sul campo del Sassuolo. La stagione della squadra di Massimiliano Canzi, dunque, inizierà lontano dalle mura amiche e si concluderà sempre fuori casa, contro il Milan, nel week-end dell’8-9 febbraio 2025.

Andiamo a scoprire insieme in maniera approfondita le sfide che attendono la Juventus Women, per quanto riguarda la “Prima Fase” della Serie A Femminile! Saranno 18 i match da disputare, suddivisi equamente tra gare in casa e sfide in trasferta. ESORDIO E CHIUSURA Come già anticipato, l’incontro d’apertura e quello finale della regular season le bianconere li giocheranno in trasferta: il primo sul campo del Sassuolo alla prima giornata (31 agosto-1 settembre 2024), l’ultimo su quello del Milan, al diciottesimo turno (8-9 febbraio 2025).

LE ROMANE Quest’anno, oltre alla Roma, ci sarà anche la Lazio Women nella massima serie. I due big match contro le giallorosse andranno in scena alla sesta giornata, a Biella, e alla quindicesima giornata a Roma. La doppia sfida contro le biancocelesti saranno in programma per la terza giornata fuori casa e alla dodicesima giornata tra le mura amiche. LA FIORENTINA Sfide affascinanti anche quelle contro la formazione viola, avversaria che si è rivelata estremamente ostica nella passata stagione. Appuntamenti contro le toscane fissati per la quarta giornata di andata e la tredicesima di ritorno, prima in casa e poi in trasferta.

INTER E MILAN Alla terzultima e all’ultima giornata, sia del girone di andata che di ritorno ovviamente, le bianconere se la vedranno con l’Inter – all’andata in trasferta e al ritorno in casa – e con il Milan – all’andata in casa e al ritorno in trasferta –. LE ALTRE SFIDE Completano il calendario le sfide contro il Como Women, in programma al secondo e all’undicesimo turno e quelle contro la Sampdoria – alla quinta e alla quattordicesima giornata – e il Napoli Femminile, all’ottava e alla diciassettesima giornata. Il doppio confronto contro il Sassuolo, come detto, aprirà i due gironi, quello di andata e quello di ritorno”.