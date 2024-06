Juventus Women, Echegini in uscita: c’è il PSG

Jennifer Echegini lascerà la Juventus Women in questa sessione di mercato: la calciatrice sarebbe vicinissima al passaggio al Psg in Francia

L’avventura di Jennifer Echegini alla Juventus Women pare sempre più essere giunta ai titoli di coda. Il club bianconero avrebbe infatti deciso di accontentare le richieste della calciatrice nigeriana approdata in bianconero solo pochi mesi fa.

Echegini verso il prestito al Psg

La Juventus non ha perso tempo e ha trovato nel Psg l’interlocutore per arrivare alla cessione della calciatrice. Secondo TJ, Echegini dovrebbe passare in prestito tra le fila dei francesi che beneficeranno delle prestazioni della giocatrice in cambio di un cospicuo conguaglio. Introiti che la Juventus potrebbe investire immediatamente: oltre a Alisha Lehamann dell’Aston Villa, il club bianconero starebbe pensando a Hayley Raso del Real Madrid.