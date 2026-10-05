Sconfitta amara per la Juventus Women nella seconda giornata della Serie A Women 2026/27. Al Centro Vismara le bianconere giocano una gara equilibrata e trovano il vantaggio all’80’ con Martina Lenzini, ma nel finale subiscono una rimonta improvvisa del Milan. Nel giro di appena due minuti arrivano prima il pareggio di Kyvag e poi il sorpasso rossonero, con la deviazione decisiva di Salvai sulla conclusione di Renzotti. Nel recupero la Juve prova a reagire, ma senza riuscire a trovare il nuovo pareggio.

Equilibrio e occasioni da entrambe le parti

Il Milan parte con maggiore pericolosità e dopo appena sei minuti Sesay impegna Rusek, brava a respingere. Le rossonere continuano a spingere e al 14’ Kamczyk sfiora il palo con una conclusione al volo dal limite.

La Juventus risponde al 17’ con Stolen Godo, che prova il mancino senza però impensierire Estevez. Al 20’ è nuovamente il Milan a rendersi pericoloso con Stokic, ma Rusek blocca senza difficoltà.

Con il passare dei minuti crescono le bianconere. Al 32’ Chiba cerca la porta dalla destra e trova la deviazione in corner di Estevez. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è ancora Stolen Godo a impegnare l’estremo difensore rossonero. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un tentativo di testa di Fornes, terminato alto. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Lenzini porta avanti la Juventus

La Juventus approccia bene la ripresa e al 50’ sfiora il vantaggio. Schatzer serve Redondo, che con il mancino colpisce il palo interno. Sarriegi arriva sul pallone e sembra poter completare l’azione, ma Sorelli salva sulla linea. L’azione viene successivamente fermata per fuorigioco, confermato dopo il controllo al monitor.

Il Milan reagisce immediatamente e costruisce a sua volta una grande occasione: Grimshaw trova la risposta di Rusek e poco dopo Mascarello colpisce il palo. Al 60’ Stolen Godo prova invece a sbloccare la partita di testa, ma il pallone termina sopra la traversa.

La Juventus continua a cercare il gol e al 71’ Sarriegi ha una doppia opportunità nella stessa azione, senza riuscire a trovare la deviazione vincente.

Il vantaggio bianconero arriva finalmente all’80’. Sarriegi serve Redondo, che prova a creare spazio e poi appoggia per Martina Lenzini. La capitana non sbaglia e con una conclusione precisa porta la Juventus sull’1-0.

Due gol in due minuti: il Milan ribalta tutto

Quando la partita sembra indirizzata verso la vittoria della Juventus, arriva la clamorosa rimonta del Milan.

All’86’ Kyvag parte in contropiede e, una volta arrivata davanti a Rusek, trova con il mancino la rete dell’1-1. Passano appena due minuti e le rossonere completano il sorpasso.

Renzotti prova la conclusione a giro, Salvai interviene di testa e la deviazione modifica la traiettoria del pallone, che termina alle spalle di Rusek. È il 2-1 del Milan.

La Juventus ha ancora a disposizione gli otto minuti di recupero per cercare di evitare la sconfitta. Al 95’ Sarriegi ha una buona occasione da posizione favorevole, ma il suo tentativo termina alto.

Non c’è più tempo per rimediare: al triplice fischio il Milan festeggia il successo per 2-1. Per la Juventus Women arriva una sconfitta difficile da digerire dopo il vantaggio conquistato a dieci minuti dalla fine.