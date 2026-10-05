La Juventus Women si ferma per la sosta dedicata alle Nazionali, ma saranno ben 16 le giocatrici bianconere impegnate con le rispettive selezioni. Dalle Nazionali maggiori alle rappresentative giovanili, le calciatrici della Juventus saranno protagoniste in diversi appuntamenti internazionali tra il 8 e il 13 ottobre.

Sono otto le Nazionali coinvolte: Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Norvegia, Giappone, Portogallo e Francia, con diverse sfide in programma nei prossimi giorni.

Italia: sei bianconere convocate

Sono sei le giocatrici della Juventus Women chiamate dalla Nazionale italiana: Eva Schatzer, Federica D'Auria, Annamaria Serturini, Martina Rosucci, Martina Lenzini e Cecilia Salvai.

Le Azzurre affronteranno la Bielorussia in un doppio confronto:

Bielorussia-Italia 9 ottobre, ore 20:15 locali (18:15 italiane)

Italia-Bielorussia 13 ottobre, ore 18:15

Con l'Italia Under 23 sarà invece impegnata Matilde Pavan, attesa dalle sfide contro Belgio e Francia.

Belgio-Italia 8 ottobre, ore 16:00

Italia-Francia 12 ottobre, ore 14:30

Convocata anche Anna Mallardi con l'Italia Under 19, che affronterà due volte la Norvegia.

Italia-Norvegia 10 ottobre, ore 14:30

Italia-Norvegia 13 ottobre, ore 11:00

De Jong e Noordman con i Paesi Bassi

Doppio impegno anche per le giocatrici olandesi. Daniëlle de Jong sarà impegnata con la Nazionale maggiore contro l'Ungheria.

Ungheria-Paesi Bassi 9 ottobre, ore 20:00

Paesi Bassi-Ungheria 13 ottobre, ore 20:45

Danique Noordman raggiungerà invece la selezione Under 23, impegnata contro Francia e Scozia.

Francia-Paesi Bassi 8 ottobre, ore 16:00

Paesi Bassi-Scozia 12 ottobre, ore 19:00

Gli impegni di Austria e Norvegia

Larissa Rusek sarà a disposizione dell'Austria per il doppio confronto contro il Kosovo.

Kosovo-Austria 9 ottobre, ore 18:00

Austria-Kosovo 13 ottobre, ore 18:00

Emma Stølen Godø vestirà invece la maglia della Norvegia, impegnata contro la Romania in entrambe le sfide.

Romania-Norvegia 9 ottobre, ore 20:00

Norvegia-Romania 13 ottobre, ore 18:00

Chiba, Pinto e Redondo protagoniste con le rispettive Nazionali

Remina Chiba è stata convocata dal Giappone per due prestigiose sfide contro Haiti e Germania.

Giappone-Haiti 9 ottobre

Germania-Giappone 13 ottobre

Tatiana Pinto sarà invece impegnata con il Portogallo nel doppio confronto con l'Irlanda del Nord.

Irlanda del Nord-Portogallo 9 ottobre, ore 19:00

Portogallo-Irlanda del Nord 13 ottobre, ore 19:15

Alba Redondo sarà infine protagonista con la Spagna, attesa da due amichevoli contro gli Stati Uniti.

USA-Spagna 10 ottobre, ore 14:30 locali (20:30 italiane)

USA-Spagna 13 ottobre, ore 19:00 locali (01:00 italiane del 14 ottobre)

Francia Under 23, c'è Kysha Sylla

Chiude il quadro delle convocate Kysha Sylla, chiamata dalla Francia Under 23 per le sfide contro Paesi Bassi e Italia.

Francia-Paesi Bassi 8 ottobre, ore 16:00

Italia-Francia 12 ottobre, ore 14:30

Saranno quindi giorni particolarmente intensi per le 16 bianconere, impegnate su più fronti e in diversi Paesi. Al termine della sosta, la Juventus Women attenderà il rientro di tutte le giocatrici in vista della ripresa della stagione.