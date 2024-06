Juventus, rinnovata la collaborazione con la Pink Bari: la nota

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sul nuovo accordo delle bianconere con la Pink Bari.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul nuovo accordo delle bianconere. Ecco il comunicato: “«Rinnoviamo con entusiasmo questo accordo di collaborazione per altri due anni, con l’obiettivo di implementare ancora di più le attività.

È una partnership importante per noi, perché ci permette di conoscere meglio la realtà pugliese e di tutto il Sud Italia, e allo stesso tempo possiamo condividere le nostre competenze sul campo con le allenatrici e gli allenatori della Pink Bari. Sarà possibile, inoltre, per le giovani atlete della Pink vivere una giornata a Torino, allenate dai nostri tecnici».

Con queste parole Carola Coppo, Head of Women Academy, è intervenuta a Bari in occasione della conferenza stampa per il rinnovo della partnership, per altre due stagioni, tra Juventus e Pink Bari. Una collaborazione nata nel novembre del 2022 con lo scopo di fondere l’eredità storica della società pugliese con gli obiettivi, sempre all’avanguardia, del “Metodo Juventus”. Un accordo che prevede in primis la condivisione delle metodologie del modello “Next Gen” bianconero, ma anche la formazione dei tecnici stessi.

Il metodo comprende sia l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità calcistiche sia la formazione educativa, portando così le bambine a diventare delle giovani ragazze, partendo dall’introduzione al gioco fino alla maturità, non solo fisica.

Così la Presidente della società pugliese, Alessandra Signorile: «Il rinnovo dell’accordo tecnico con Juventus ci consentirà di continuare il nostro percorso di crescita e di lavorare con l’obiettivo di formare le nostre calciatrici. Sara Gama è la testimonianza che il calcio femminile può crescere».

Presente alla conferenza stampa anche la stessa capitana bianconera che ha voluto sottolineare l’importanza della formazione a livello giovanile per lo sviluppo del movimento calcistico femminile italiano: «Abbiamo fatto tanti passi in avanti nel calcio femminile, ma c’è ancora tantissimo da fare.

Bisogna soprattutto lavorare con la base, che sono le bambine. Per me è un piacere essere qui, questa è una società che permette loro di avere uno spazio in cui poter esprimere la loro passione e continuare a crescere». La numero 3 della Juventus Women, inoltre, ha partecipato nella giornata di lunedì 17 giugno e parteciperà nella giornata di oggi – mercoledì 19 giugno – all’Open Day organizzato dalla società pugliese per atlete dai 5 ai 19 anni”.