Juve Women, Vansgaard: “Continuiamo a spingere”

Le parole della giocatrice della Juve Women Amelie Vansgaard al termine della finale della The Women's Cup

Grazie alla vittoria contro il Palmeiras in finale la Juve Women ha vinto la The Women’s Cup. Come miglior giocatrice del torneo è stata scelta Amelie Vansgaard, che ha commentato le prestazioni della squadra di Canzi ai microfoni di Juventus Tv.

Juve Women, le parole di Vansgaard dopo la vittoria

Al termine della partita contro il Palmeiras la calciatrice della Juve Women a JTV ha detto: “Continuiamo a spingere, cercando di segnare sempre più gol. Quella che abbiamo fatto è stata una buona preseason e abbiamo giocato alcune ottime gare, penso che il nostro sia un buon approccio alle partite”.