Juve Women-Palmeiras 1-0, Beccari decide la finale della The Women’s Cup

La Juve grazie alla rete di Beccari ha vinto la finale della The Women's Cup contro il Palmeiras: il comunicato

Ottima prestazione per la Juve Women di Canzi che dopo la vittoria in semifinale contro il Colo Colo si ripete anche in finale contro il Palmeiras. Le bianconere vincono così la The Women’s Cup e tornano in Italia con un trofeo.

Juve Women, vittoria in finale contro il Palmeiras

Ecco il comunicato del club bianconero: “La Juventus Women lascia gli Stati Uniti con un trofeo. Nella notte italiana infatti le bianconere, dopo aver superato in semifinale il Colo-Colo, si sono aggiudicate la Women’s Cup grazie al successo per 1-0 nella finale della competizione contro il Palmeiras: a decidere il match una rete nel finale di primo tempo di Chiara Beccari“.