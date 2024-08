Juve Women, tre bianconere protagoniste al Meet & Greet

Una rappresentanza della Juventus Women ha partecipato all'evento Meet & Greet proposto “Girl’s Cup: un momento di unione per le bianconere

Un momento di grande inclusione e unione per il calcio femminile ha coinvolto anche la Juventus Women. In occasione dell’evento Meet & Greet promosso dalla Girl’s Cup, hanno partecipato tre giocatrici facenti parte della rosa bianconera. Stiamo parlando di Barbara Bonansea, Emma Kullberg e Martina Lenzini, autentiche protagoniste dell’occasione.

La nota del club sull’evento

Alla conclusione del Meet & Greet, la Juventus ha pubblicato il seguente comunicato: “Giornata speciale quella di ieri, domenica 11 agosto 2024, presso il Lynn TC per alcune bianconere impegnate nella “The Women’s Cup”. Nello specifico stiamo parlando di Barbara Bonansea, Emma Kullberg e Martina Lenzini che sono state protagoniste, insieme alle rappresentanti delle altre squadre presenti alla “The Women’s Cup” – Colo Colo, Louisville e Palmeiras –, al Meet & Greet avvenuto nel contesto della “Girl’s Cup”. È stato un bel momento per le nostre bianconere, che insieme alle altre calciatrici, hanno giocato con le giovani partecipanti alla “Girl’s Cup”, concesso foto e risposto alle loro domande. In sintesi: una bella domenica in Kentucky”.