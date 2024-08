Le parole della giocatrice della Juve Women Sofia Cantore al termine dell'amichevole contro il Colo Colo: "Match difficile"

Vittoria netta per la Juve Women nella prima partita della The Women’s Cup, con le bianconere che si sono imposte sul Colo Colo per 4-1. MVP della partita Sofia Cantore, autrice del gol che ha sbloccato la partita.

Juve Women, le parole di Sofia Cantore

Al termine della sfida la giocatrice bianconera ai microfoni di Juventus Tv ha detto: “Match difficile oggi, perché il Colo Colo è nel pieno della stagione, ma noi stiamo lavorando duro e molto bene, c’è molta qualità nel gruppo. Sono contenta anche per il gol, che è arrivato al termine di una bella azione di squadra”.