Juve Women, le statistiche dopo il match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del match di ieri.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Amalie Vangsgaard ha sia segnato una rete, sia servito un assist per la prima volta in carriera in Serie A.

Inoltre, è stata la giocatrice che ha effettuato più conclusioni in questa partita: cinque, solo due in meno di tutte quelle tentate dalla Fiorentina (sette).

Solo Sofia Cantore (quattro) ha segnato più reti di lei (tre) con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni dall’inizio di questa stagione.

Amalie è l’unica giocatrice con più di un legno colpito in questa Serie A (due), ed è diventata solo la quarta giocatrice ad andare a segno, servire almeno un assist e colpire almeno un legno in un singolo match dei maggiori cinque campionati europei in corso, dopo Annamaria Serturini, Filippa Angeldahl e la sua compagna di squadra Arianna Caruso (che ci era riuscita contro il Como).

Solo Barcellona e Bayer Monaco (entrambe 17) hanno segnato più reti della Juventus nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in Serie A (14 su 18 – completano il bilancio due pareggi e due successi per la Viola), ha subito più gol (43) e non è riuscita a segnarne in più occasioni (11).

La Fiorentina è la squadra contro cui la Juventus trova la via del gol da più gare di fila in Serie A: 18 partite consecutive con almeno un gol all’attivo per le bianconere contro la Viola nel torneo (a segno nel 100% dei match disputati).

Inoltre, solo contro il Sassuolo (47) la Juventus ha segnato più gol che contro la Fiorentina (43) in massima serie.

Solo contro Inter e Napoli (quattro contro entrambe) Arianna Caruso ha messo a segno più reti che contro la Fiorentina (tre) in Serie A”.

Le altre statistiche

“Tra le giocatrici che hanno sia segnato un gol, sia servito un assist in questa Serie A, solo Zara Kramzar (1G+2A – classe 2006) è più giovane di Eva Schatzer (1G+1A – classe 2005).

Martina Rosucci è tornata a segnare un gol in Serie A a distanza di 1094 giorni dall’ultima volta (il 3 ottobre 2021 contro la Roma).

La Juventus ha collezionato sette successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e agosto 2022 (sette anche in quel caso).

La Juventus è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti da sviluppo di situazioni di palla inattiva in questa Serie A: sette, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (segue a tre la Roma).

La Vecchia Signora è la squadra che conta il maggior numero di giocatrici con più di un gol all’attivo in questa Serie A: cinque – due gol a testa per le marcatrici odierne (Amalie Vangsgaard, Arianna Caruso e Paulina Krumbiegel), oltre che per Sofia Cantore e Valentina Bergamaschi.

Solo Roma e Inter (cinque entrambe) hanno colpito più legni di Juventus e Fiorentina (tre entrambe) in questa Serie A”.