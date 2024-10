Lispia, Sesko: “La partita con la Juve è particolarmente stimolante”

Benjamin Sesko ha presentato la sfida del suo Lipsia contro la Juventus: per l'attaccante, i bianconeri sarebbero un avversario stimolante

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Benjamin Sesko ha presentato la prossima sfida del suo Lipsia alla Juventus. Ecco le sue parole: “Qua, così come a Salisburgo, ho tanto spazio e tempo di sbagliare . Quando sono arrivato a Salisburgo avevo 16 anni e il passo fu gigantesco. Sia come calciatore sia come uomo. Per la prima volta ero lontano da casa, in un Paese nuovo, con un’altra cultura, nel quale si parla ovviamente una lingua diversa. Non potevo far altro che adattarmi. Ogni gara è uno stimolo. Ma la Juve e il calcio italiano in particolare sono famosi per la grande solidità difensiva. In quello i bianconeri sono fortissimi, perfino impressionanti, ma hanno anche tanta qualità e imprevedibilità in attacco”.

Sesko: “Possiamo battere qualunque squadra”

L’attaccante del Lipsia ha proseguito: “Noi però abbiamo le idee chiare, sappiamo come far male. Non commento le voci di mercato. A Lipsia sto bene e per questo ho recentemente prolungato il contratto. Voglio ottenere ancora grandi cose qui, il Lipsia vuole crescere molto e io voglio accompagnare la squadra in questo percorso così intrigante. Affrontiamo avversari forti, ma siamo convinti di poter battere qualsiasi squadra rendendo al cento per cento. Se riuscirò ad aiutare con gol e assist, tanto di guadagnato. Aumenterebbe le possibilità di andare lontano. Le partite con Juve e Inter per noi sono particolarmente stimolanti. Noi però vogliamo fare bene. Prometto che segnerò più dell’anno scorso, perché sto crescendo e quindi devo rendere di più, arrivando a livelli sempre più alti”.