Juve Women, Canzi: “Stiamo diventando una squadra”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato l'ultimo successo delle bianconere per 4-0, elogiando la sua squadra

Attraverso i canali ufficiali del club, Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato nel post gara il successo della squadra bianconera contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Come ho sempre detto pensiamo a una partita dopo l’altra. Stiamo diventando squadra, giorno dopo giorno. Sicuramente arriveranno anche i momenti difficili, ma al momento ci godiamo questi risultati, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poter crescere ancora molto. Sono davvero molto felice per la vittoria di questa sera contro la Fiorentina perché abbiamo superato una grande squadra, allenata da un ottimo allenatore. La squadra mi è piaciuta molto nel secondo tempo”.

L’allenatore della Juventus Women ha proseguito: “Nella prima frazione abbiamo concesso tre opportunità alle nostre avversarie, tutte da situazioni in cui il pallone ce lo avevamo noi, mentre nella ripresa la squadra ha ridotto al minimo gli errori ed è emersa tutta la nostra qualità. Vangsgaard? Amalie è una grande giocatrice ed è un’ottima ragazza. Penso che abbia giocato una grande partita, in entrambe le fasi. Il gol che ha segnato è un capolavoro e, poi, l’assist per Rosucci è la testimonianza di come sappia leggere sempre alla perfezione i momenti della gara”.