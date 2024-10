Juve Women, le statistiche sul match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match di oggi con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha detto la sua sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Alle ore 18:00 di oggi, lunedì 30 settembre 2024, la Juventus Women sarà impegnata nella quarta giornata di Serie A Femminile contro la Fiorentina. Le bianconere ospiteranno la squadra viola al “Pozzo-La Marmora” di Biella per provare a centrare il quarto successo in campionato, dopo aver conquistato l’accesso alla fase a gironi della Women’s Champions League con la vittoria di Parigi. Avviciniamoci alla sfida contro la Fiorentina approfondendo curiosità e statistiche di questa sfida! STATO DI FORMA La Juventus ha vinto le ultime sei partite di Serie A (striscia iniziata proprio contro la Fiorentina lo scorso 6 maggio) e potrebbe arrivare a sette successi di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e agosto 2022 (sette).

Le tre vittorie nelle prime tre giornate di questo campionato rappresentano uno dei quattro migliori avvii stagionali della Fiorentina in Serie A (tre anche nel 2016/17, 2020/21 e 2022/23), ma solo nel 2016/17 sono arrivati quattro successi nelle prime quattro; la Viola inoltre ha subito un solo gol in 270’ nel torneo incorso e mai ne ha incassati altrettanti o meno nei primi 360’. La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite di Serie A segnando sette reti, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 10 (1V, 3N, 6P). La formazione toscana non centra quattro successi di fila nel torneo dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024″.

Altri numeri

“STATISTICHE GENERALI La Juventus è la squadra che conta più marcatrici differenti nei cinque principali campionati europei in corso: 10, almeno tre più di qualsiasi altra e ben sei più della Fiorentina avversaria di giornata (quattro).

Dopo le prime tre giornate della scorsa Serie A, le bianconere ne annoveravano sei, le viola cinque. La Juventus (26.7%) è la formazione con la più alta percentuale realizzativa registrata nelle prime tre giornate di questo campionato; la Fiorentina è terza (14.9%) – in mezzo l’Inter (16.1%).

Si affrontano in questo match la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A (la Juventus, sei) e una delle due che non ne hanno ancora concessi da fermo: la Fiorentina, a zero come il Napoli. In generale la Viola è la squadra con la miglior difesa nelle prime tre giornate: una sola rete concessa, contro le sei delle bianconere”.