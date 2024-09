Osimhen alla Juve? Annuncio ufficiale poco fa: "Victor..." / News

Il giocatore di proprietà del Napoli e oggi al Galatasaray continua ad essere accostato alla Juventus. Ecco le ultime news

La Juventus sta cercando di capire quello che potrà essere il futuro del suo attacco. Vlahovic ha il rinnovo in bilico. Si proverà in tutti i modi a trovare un accordo ma comunque vada, la Juve proverà a rinforzare l’attacco andnado a prendere qualche altro giocatore che possa essere di spessore e che dunque possa dare una mano. Ecco la ragione per cui si stanno facendo valutazioni abbastanza importanti su Osimhen che è un nome che piace tanto e che Giuntoli avrebbe inserito all’interno della propria lista di calciomercato. Va detto: qualche possibilità, c’è. Anche se in queste ore è arrivato un (banale) annuncio ufficiale.

Annuncio su Osimhen, il mercato della Juve s’accende / News

Parlando della possibilità di veder andare via Osimhen a gennaio (c’è una clausola) il vice-presidente del Galatasaray ha dichiarato: “Non c’è alcuna possibilità che Osimhen lasci la squadra a gennaio“. Una banalità, secondo noi. Anche perché non crediamo che la Juventus si mettesse a trattare il giocatore nella sessione invernale di mercato. Ma ciò non toglie quello che potrebbe e dovrebbe accadere a Giugno. Quando, rientrando al Napoli, il Nigeriano potrà guardare ad altri lidi. Come quello bianconero. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, le notizie non sono finite: è arrivato un annuncio ufficiale da parte del club bianconero <<<