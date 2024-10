Juve Women, i precedenti contro la Fiorentina - JuveNews.eu

“Tra le squadre contro cui la Juventus non ha mai perso in casa in Serie A, la Fiorentina è quella che ha ospitato più volte: nove (7V, 2N). La Juventus ha segnato 39 gol contro la Fiorentina in Serie A; solo contro Sassuolo (47) e Inter (41) le bianconere ne hanno realizzati di più nel massimo campionato. Sebastian de la Fuente non ha vinto nessuno dei sei precedenti in Serie A da allenatore contro la Juventus, alla guida di Fiorentina e Como (2N, 4P), con un punteggio complessivo di 17-4. Solo contro la Roma (cinque) il tecnico della Viola ha rimediato più sconfitte”, ha concluso il club bianconero.