Juve Women, le statistiche della vittoria con la Lazio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle statistiche del match con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Con caparbietà la Juventus Women esce dalla trasferta di Roma, contro la Lazio Women, con altri tre punti in più in classifica. Un successo arrivato sul finale di gara con la rete di Cantore – protagonista di uno straordinario momento di forma – che spezza l’equilibrio e permette alle bianconere di superare le biancocelesti 1-2. Analizziamo la vittoria attraverso curiosità e numeri! Piccolo spoiler: Sofia Cantore è la grande protagonista. LE STATISTICHE POST LAZIO WOMEN-JUVENTUS WOMEN La Juventus ha ottenuto sette successi consecutivi tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2022 (serie di nove in quel caso). La formazione bianconera è diventata una delle sole quattro squadre a non aver chiuso sullo 0-0 più di 100 partite consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (101 con il match di sabato 21 settembre contro la Lazio), dopo l’AGSM Verona (117 tra aprile 2013 e marzo 2018), il Brescia (127 tra marzo 2013 e maggio 2018) e il Tavagnacco (181 tra febbraio 2012 e febbraio 2019). Sofia Cantore è la migliore marcatrice della Juventus tra tutte le competizioni nel 2024/2025 con tre reti: due in campionato e una nella fase di qualificazione della UEFA Champions League”.

Altre statistiche

“Considerando anche la fine della scorsa Serie A, Sofia Cantore ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A. Oltre ad aver segnato il gol del definitivo 2-1 in favore della Juventus, nessuna giocatrice bianconera ha tentato più conclusioni di Sofia Cantore in questo match (tre, al pari di Amalie Vangsgaard). Tra le giocatrici che hanno segnato almeno tre gol in Serie A dall’inizio della passata stagione, Eva Schatzer è la più giovane: esattamente tre reti nel periodo per la classe 2005 bianconera. Eva Schatzer è la decima giocatrice differente della Juventus ad essere andata a segno in questa Serie A: almeno quattro marcatrici in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. Grazie all’assist servito ad Eva Schatzer nel match odierno, Lindsey Thomas (25 gol e 15 assist) ha raggiunto quota 40 partecipazioni attive nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/2021); nel periodo, solo due giocatrici straniere sono state coinvolte in più marcature della francese nel massimo campionato italiano: Lana Clelland (43) e Vero Boquete (42)”.