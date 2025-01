Juve Women, le statistiche in vista del match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nonostante la Juventus sia, con la Roma, una delle due squadre con cui l’Inter ha perso più partite in Serie A (10 contro entrambe), le nerazzurre hanno registrato una vittoria e due pareggi nelle tre sfide più recenti; nessuna formazione finora è riuscita a rimanere imbattuta in quattro gare di fila nel torneo contro le bianconere – tre (3V) anche per la Roma. Inter e Juventus si affrontano per la seconda volta in Serie A nel mese di gennaio: nell’unico precedente (17 gennaio 2021), vinsero 3-0 le bianconere con le reti di Cristiana Girelli, l’ex Aurora Galli e l’ex Sofie Pedersen, che attualmente milita proprio nel club lombardo.

La Juventus ha perso cinque delle 25 partite giocate in tutte le competizioni 2024/25 (18V, 2N); nella sua storia, solo una volta il club ha fatto peggio nell’arco di una singola stagione: nel 2023/24 (sette, in 34 gare). Dopo l’1-3 nell’ultimo turno di Serie A, le bianconere potrebbero invece incassare due ko di fila per la seconda volta nel massimo campionato, dopo l’aprile 2018 (contro Brescia e Fiorentina). La Juventus non ha perso nessuna delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (7V, 1N) e potrebbe registrare una striscia più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte per la prima volta dal periodo tra aprile 2018 e gennaio 2023 (49 – 43V, 6N)”.

Le altre statistiche

“L’Inter ha registrato sei successi e un pareggio nelle ultime sette partite disputate in Serie A (mai nella sua storia nel torneo è rimasta imbattuta per otto gare di fila) e in questo intervallo temporale – dalla nona giornata – la formazione nerazzurra è l’unica a non aver perso nemmeno una gara e la prima per punti raccolti (19) e vittorie centrate (sei).

L’Inter ha subito solo otto gol nelle prime 15 partite disputate in questo campionato (record nel torneo in corso e record a questo punto della competizione per le nerazzurre, che nelle cinque precedenti edizioni di Serie A ne hanno sempre contati almeno il doppio al passivo dopo le stesse gare giocate). L’ultima formazione ad aver concesso altrettanti o meno gol dopo il 16° match è stata proprio la Juventus, nel 2020/21 (otto). Juventus e Inter vantano quattro giocatrici già coinvolte in più di cinque reti nel campionato in corso – record tra le squadre di questa Serie A.

Girelli (10), Cantore (nove), Caruso (nove) e Bonansea (sei) tra le bianconere, Wullaert (nove), Magull (sette), Serturini (sette) e Polli (sei) tra le nerazzurre. Da una parte, la Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questa Serie A (108); dall’altra, solo la Roma (55) finora ne ha concessi meno dell’Inter nello specchio (59). Le bianconere primeggiano inoltre per precisione al tiro nel campionato in corso: 53.7%.

La prossima sarà la 200ᵃ presenza per Cristiana Girelli con la Juventus in tutte le competizioni; la classe ’90 diventerebbe la quarta giocatrice bianconera a tagliare questo traguardo dopo Arianna Caruso (236), Lisa Boattin (218) e Barbara Bonansea (202). Otto le sue reti in Serie A contro l’Inter, ma solo due nelle otto sfide più recenti disputate.

Elisa Polli è andata a segno nelle ultime tre partite di Serie A (tre centri) e in carriera non è mai riuscita a trovare il gol in quattro presenze di fila nel massimo campionato (tre anche tra aprile e maggio 2023, sempre con l’Inter). La classe 2000 ha realizzato tre reti contro la Juventus nel torneo in 14 gare giocate tra Tavagnacco, Empoli e Inter – una nell’agosto 2020 con il club toscano, due in maglia nerazzurra tra il 2023 e il 2024″. Intanto ecco le parole del mister Canzi<<<