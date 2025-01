Juve Women, Canzi: “Inter? Dopo la Roma c’è rabbia, voglia di ricominciare subito”

In vista della sfida contro l'Inter l'allenatore della Juve Women Canzi è intervenuto in conferenza stampa

In vista della sfida contro l’Inter l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Contro la Roma non è stata una buona partita, nonostante l’impegno da parte delle ragazze non sia mancato. Basta vedere il gol del 2-1: erano numerose nell’area avversaria, abbiamo subito una ripartenza e siamo rientrate tutte nella nostra area, dimostrando grande volontà. Tuttavia, è mancata l’attenzione nei momenti decisivi. Ci sono stati tanti episodi in cui abbiamo sottoperformato e, se ciò accade contro una squadra di alto livello come la Roma, diventa difficile ottenere il risultato”.

Juve, le parole di Canzi

"Ho visto rabbia, voglia di ricominciare subito – ha continuato -. La nostra sconfitta ha fatto notizia, ed è un grande onore per noi, perché dimostra quanto siamo considerati. È un motivo in più per affrontare le prossime partite con slancio e determinazione. Giocare così presto ci dà l'occasione di rimetterci subito in gioco e dimostrare che gli errori commessi sono stati, come dicevo prima, episodici. È una partita importante, ma non decisiva, perché fortunatamente, il lavoro fatto finora ci garantisce ancora un buon margine". Chiosa finale sul rinnovo di Cantore: "Sofia sta diventando un punto di riferimento per questa squadra, non solo per i gol, ma per il contributo che offre con le sue prestazioni e il suo atteggiamento. È una professionista che sa vivere questo mestiere con il giusto equilibrio: sempre sorridente, ma estremamente seria quando si tratta di lavorare. Questo modo di essere è fondamentale per affrontare le pressioni del nostro sport".