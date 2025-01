Napoli-Juve, le probabili formazioni: Kolo Muani dal 1′

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Conte e Motta per la partita in programma tra Napoli e Juve

La Juve si prepara a sfidare il Napoli, match in programma sabato 25 gennaio alle 18:00. I bianconeri dopo il deludente pareggio in Champions League vorranno tornare subito a vincere ma battere la squadra di Conte non sarà facile. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro il Napoli

Il Napoli prepara un 4-3-3 con Meret in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e McTominay, con Politano, Lukaku e Neres a comporre il tridente d’attacco.

4-2-3-1, invece, per la Juve. Tra i pali Di Gregorio, con Cambiaso, Gatti, Kalulu, e McKennie in difesa. A centrocampo pronti Thuram e Locatelli, mentre Yildiz, Koopmeiners e Mbangula agiranno sulla trequarti. Novità in attacco dove dovrebbe essere subito titolare Kolo Muani, in vantaggio per un posto dal 1′ su Vlahovic. In panchina anche Conceicao, Nico Gonzalez e Weah.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. Motta.

