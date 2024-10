Juve Women, Rosucci: “Sentito subito un energia speciale”

Martina Rosucci, calciatrice della Juve Women, ha parlato in seguito alla vittoria della squadra bianconera nella partita contro la Fiorentina

Attraverso i canali ufficiali del club, Martina Rosucci, centrocampista della Juventus, ha commentato il successo delle bianconere contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Appena sono entrata in campo ho sentito che c’era un’energia speciale, ma mai avrei pensato di tornare a segnare. Sto vivendo emozioni fortissime in questo momento ed è difficile spiegarle a parole. Penso, però, che la forza del nostro gruppo, quest’anno, sia racchiusa proprio nella mia rete. La giocata altruista di Amalie è straordinaria, giochiamo sempre l’una per l’altra ed è proprio questa la nostra forza”.

Cantore: “E’ stata una serata perfetta”

La calciatrice della Juventus Women ha proseguito: “C’è un attaccamento straordinario a questa maglia e deve essere sempre così. Oggi, qui a Biella, c’era mio papà in tribuna, ma sono sicura che mia mamma e mio fratello mi avranno seguita anche loro, da casa. È stata una serata perfetta. Sono una persona nuova, mi sento benissimo e mi godo questa felicità, a partire dai piccoli episodi positivi. Questa sera, prima di entrare in campo, Cantore mi ha chiesto di farle un regalo di compleanno e, dunque, questo gol è anche suo in un giorno così speciale per lei”.