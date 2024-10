Women, De La Fuente: “Partita con la Juve non decisiva”

Sebastian De La Fuente ha parlato del prossimo match contro la Juventus Women: per l'allenatore sarebbe prematuro definirlo scontro decisivo

Nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Juventus Women, ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Sebastian De La Fuente. Ecco le sue parole: “Anche la Juventus Women ha ottenuto tre vittorie su tre in campionato e ha raggiunto la fase a gironi della Champions League, vincendo un’importante partita contro il PSG. Troveremo una squadra molto motivata e che vorrà vincere ancora, come noi. Vorrei vedere una Fiorentina determinata a continuare a fare bene e a ottenere risultati positivi. È ancora presto per definire questa partita come decisiva, dato che siamo solo alla quarta giornata di campionato. Tuttavia, iniziare con quattro vittorie consecutive ci darebbe molta fiducia per continuare a lavorare e migliorare.”