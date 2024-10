Juve Women-Roma, le formazioni ufficiali - JuveNews.eu

Le formazioni ufficiali scelte da Canzi e Spugna per la sfida di Serie A femminile tra Juve Women e Roma: le ultime novità

Manca ormai poco all’inizio del big match di Serie A femminile tra Juve Women e Roma. Di fronte a un’Allianz Stadium ricco di tifosi la squadra di Canzi proverà a confermarsi dopo le ultime ottime uscite. Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali delle due squadre:

Juventus Women: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Thomas, Caruso, Schatzer, Bonansea; Cantore, Girelli, Beccari. A disposizione: Proulx, Capelletti, Gama, Lehmann, Rosucci, Boattin, Vangsgaard, Bennison, Bergamaschi, Pelgander, Calligaris, Krumbiegel. Allenatore: Canzi.

Roma: Ceasar; Minami, Di Gugliemo, Viens, Kumagai, Giugliano, Haavi, Dragoni, Greggi, Thogersen, Linari. A disposizione: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard. Allenatore: Spugna.

Juve Women, le parole di Canzi

Alla vigilia della partita l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “La Roma è la squadra che ha vinto gli ultimi due campionati e quindi la favorita. Tutti facciamo la corsa su di loro. Capita a tutti di avere un momento di difficoltà nel corso della stagione, loro lo hanno già superato e lo hanno fatto con una grande impresa in Champions League contro una squadra sulla carta di fascia superiore. Le rispettiamo molto per quello che hanno fatto in questi anni e per quello che stanno facendo ora. Hanno un impianto di gioco che va avanti da più anni, hanno un allenatore come Alessandro Spugna che conosce molto bene il calcio femminile e con cui sono amico da quindici anni. È un tecnico molto bravo che, tra l’altro, è cresciuto qui alla Juventus“.