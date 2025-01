Juve Women, ufficiale la risoluzione contrattuale di Toniolo: i dettagli

Con un annuncio ufficiale la Juve Women ha annunciato l'addio di Ilaria Toniolo: il comunicato e tutti i dettagli

Con un annuncio ufficiale la Juve Women ha annunciato l’addio di Ilaria Toniolo. Ecco il comunicato: “Ilaria Toniolo non è più bianconera. Dopo la risoluzione del prestito con il Parma, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1997 alla Juventus. Di ruolo portiere, Toniolo è arrivata nell’estate del 2023 nel nostro Club dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella con cui ha recitato un ruolo da protagonista, accarezzando anche il sogno promozione sfumato, soltanto, nelle ultime giornate di campionato. Al termine della stagione 2023/2024, trascorsa in bianconero come terzo portiere, è arrivato il passaggio in prestito al Parma. Juventus ringrazia Ilaria e le augura buona fortuna per il futuro”.

Juve Women, le ultime novità sulle condizioni di Sara Gama

Brutte notizie per Massimiliano Canzi, ecco le ultime novità sulle condizioni del capitano della Juve Women Sara Gama, infortunatasi in allenamento: “Sara Gama ha riportato in allenamento – in data 17 dicembre 2024 – la lesione parziale del tendine achilleo, per cui si è scelto di intervenire con sutura chirurgica. L’operazione, eseguita ieri (sabato 28 dicembre) dal Dott. Perticarini presso il J|medical, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.