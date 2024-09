Juve Women-PSG 3-1, Canzi: "Serata più emozionante della mia carriera" - JuveNews.eu

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine della vittoria per 3-1 contro il PSG in Champions League

Grande vittoria per la Juve Women, che ha battuto 3-1 il fortissimo PSG in UWCL. Al termine della partita mister Canzi ha detto: “Indubbiamente è una delle serate più emozionanti della mia carriera perchè non ho avuto la fortuna o la bravura di giocare in Champions League. Sono sicuro che lo sarebbe per qualsiasi allenatore perchè si lavora duramente per vivere serate come questa. Sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro fino a questo momento e per questo devo ringraziare tantissimo i miei collaboratori diretti e la struttura di Juventus perchè abbiamo a disposizione tutto il necessario per rendere al meglio. Ovviamente non posso non ringraziare le ragazze per la disponibilità dimostrata dal primo giorno di raduno”.

Juve Women, le parole di Canzi

“C’è stato un cambio di metodologia di lavoro sul campo e loro si sono messe immediatamente a disposizione – ha continuato -. Questa è la strada giusta e vogliamo continuare a seguirla per toglierci più soddisfazioni possibili. Più di questo ora non posso dire perchè la stagione è molto lunga e siamo soltanto all’inizio. La gestione dei momenti della partita è stata la chiave di questa gara nello specifico. Sono state molto brave a interpretare tutte le situazioni della gara. Cascarino? Penso che questo gioco sia perfetto per lei che ama aggredire le avversarie. Sta facendo molto bene, si sta dimostrando una grande giocatrice. Lei come tutte le altre ragazze. Sono state tutte autrici di una gara superlativa. Ora la nostra attenzione torna a spostarsi sul campionato perchè ci attende la trasferta sul campo della Lazio e poi inizieremo a pensare alla gara di ritorno a Parigi la prossima settimana”.