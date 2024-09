Girelli: "C'è molto entusiasmo. Abbiamo lavorato tanto..."

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della sfida in UWCL.

Cristiana Girelli, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “La stiamo vivendo nella giusta maniera. C’è tanto entusiasmo, c’è fermento e sappiamo tutti l’importanza di queste due partite. Però non vediamo l’ora di scendere in campo perché ci siamo allenate veramente duramente in questi mesi e credo che ognuna di noi nella testa abbia avuto questa partita. Poi si pensa di partita in partita ma un pensiero piccolo ci sta. Conosciamo la cultura francese quindi, forte intensità, forte fisicità. Saranno 90 minuti in casa, saranno 90 minuti da loro e ovviamente dovremo curare qualsiasi dettaglio perché poi partite come queste le sblocchi o le superi e le vinci veramente con la minima attenzione”.

La sfida in UWCL

“Secondo me già il nome che portiamo addosso deve essere un motivo importante, siamo alla Juventus e viviamo per queste partite. Viviamo per questi palcoscenici e quindi dobbiamo pensare e credere di poter veramente battere chiunque con molta umiltà. Abbiamo davvero lavorato tanto in questi mesi e quindi è giusto che ognuna di noi dia 101% di se stessa, perché solo così credo potremmo veramente superare il turno. Però sono veramente fiduciosa perché sento che c’è una buona armonia, il giusto entusiasmo e voglia di fare bene, voglia di andare a rivivere quelle notti”.