Juve Women, primo contratto da professionista per Gallo

La Juve Women ha annunciato il primo contratto da professionista per Azzurra Gallo: il comunicato del club bianconero

La Juve Women ha annunciato il primo contratto da professionista per Azzurra Gallo. Ecco il comunicato del club bianconero: “Una giornata speciale per Azzurra Gallo – giovane difensore della Juventus Women che ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera. La giocatrice classe 2006 ha sottoscritto un accordo fino al 2027 dopo aver vissuto in prima persona tutta la trafila del settore giovanile bianconero. Alla Juventus dalla stagione 2016/2017, Gallo è stata anche protagonista della preseason della Prima Squadra scendendo in campo nell’amichevole di inizio agosto contro il Servette. E adesso si lega ancora di più alla Juventus: complimenti Azzurra!”.

Juve Women, le parole di Canzi

La giovane giocatrice andrà quindi a potenziare la squadra a disposizione di Canzi, che ha vinto 3-6 la prima partita. Il tecnico bianconero al termine della sfida ha detto: “Prendiamo di buono il potenziale offensivo, la capacità di far male e il fatto che hanno segnato tutti gli attaccanti, che ci fa molto contenti. Siamo migliorati sotto quell’aspetto, adesso dobbiamo farlo in fase difensiva perché non si può essere soddisfatti quando si subiscono tre gol perché nel 95% dei casi quando prendi tre reti arriva una sconfitta. In alcune situazioni abbiamo avuto poca attenzione. Cercheremo di giocarci il campionato fino alla fine, per noi era importante iniziare bene perché giocavamo contro una squadra che l’anno scorso ha partecipato alla Poule Scudetto, che ha cambiato tanto, che rispettiamo molto e che ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà”.