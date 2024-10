Juve Women, le prestazioni delle bianconere in nazionale

La Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulle prestazioni delle giocatrici della Juve Women in nazionale: “Si concluderà con la tornata di partite di martedì la pausa Nazionali per la Serie A Femminile. Vediamo come sono andate le bianconere nei loro impegni finora”. Juve Women, i risultati delle prestazioni in nazionale

Mercoledì 23 ottobre

ITALIA U19-REPUBBLICA CECA U19 – Vittoria delle Azzurre per 1-0

FINLANDIA U19-SVEZIA U19 Match terminato 1-0 per la Finlandia

Venerdì 25 ottobre 2024

DANIMARCA-SUDAFRICA – Vangsgaard è entrata a partita in corsa nel 5-0 delle danesi in amichevole, ed è andata in gol al minuto 64

ITALIA-MALTA Tanta Juve a Roma nella vittoria in amichevole per 5-0: in gol infatti Girelli e due volte Cantore, ma in campo anche Lenzini e Schatzer.

LUSSEMBURGO-SVEZIA – Ha giocato Bennison e non Kullberg nello spareggio vinto 0-4 per le qualificazioni Euro 2025, Spareggio (Round 1- Andata)

SVIZZERA-AUSTRALIA – Amichevole da ricordare per la Svizzera con l’Australia a Zurigo, con un record di pubblico di quasi 15 mila persone, davanti a cui hanno giocato Lehmann e Calligaris. Uno a uno il finale.

FRANCIA-GIAMAICA In campo Cascarino nell’amichevole vinta 3-0 dalle francesi.

Sabato 26 ottobre 2024