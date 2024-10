Canzi: “Juve Women opportunità che ti capita poche volte nella vita”

Intervistato da centotrentuno.com l'allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi ha parlato del suo arrivo a Torino

Intervistato da centotrentuno.com l’allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi ha parlato del suo arrivo a Torino: “Mi hanno cercato e non me l’aspettavo. Quando mi ha chiamato la Juventus mi ha proposto un progetto bello, interessante e di alto livello sia in campionato che in Europa. Ero legato al Pontedera con due anni di contratto e ho chiesto di liberarmi perché questa è un’opportunità che capita poche volte nella vita. Sono contento di questa scelta, sono capitato in un mondo bello e diverso e di alto livello”.

Juve Women, rinascita con Canzi

Dopo l’ultima, complicata stagione la Juve Women ha deciso di ripartire da Canzi. Fin qui la scelta si è rivelata vincente. L’allenatore italiano ha infatti dato nuova vita alla formazione bianconera, che ora convince sia in Italia che in Europa. La Juve Women è infatti prima in testa alla Serie A con 19 punti conquistati in 7 partite giocate: 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con 20 gol fatti e appena 7 subiti. In Uefa Women Champions League, invece, le bianconere sono riuscite a superare i playoff, raggiungendo la fase a gironi. Qui hanno battuto il Valerenga e perso contro il fortissimo Bayern Monaco e sono quindi ora terze nel girone con 3 punti a parimerito con l’Arsenal.