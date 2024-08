Juve Women, Garbino: “Ho amato la mia esperienza in Italia”

Garbino è ritornata sulla sua esperienza alla Juventus Women: nonostante il breve periodo, la calciatrice conserverebbe un ricordo positivo

Intervistata per TJ, Maelle Garbino, giocatrice del Paris Fc, ha parlato della sua esperienza alla Juventus Women. Ecco le sue parole: “Sono molto contenta della scelta fatta, vorrei avere più tempo possibile per giocare e il mio obiettivo è quello di aiutare il club con tutte le mie forze. Ho amato la mia esperienza in Italia, ho conosciuto grandi calciatrici e le persone mi hanno dato una visione diversa delle cose. E’ stato molto istruttivo apprendere in un nuovo paese, oltre al fatto di aver creato tanti bei ricordi”.

Garbino: “Speravo di poter vincere di più”

Garbino ha proseguito: “Ovviamente non ci sono stati dei momenti facili lo scorso anno, abbiamo vinto solo un titolo (la Supercoppa ndr) e ci sono stati molti cambiamenti; ma come dicevo, si sono creati dei bellissimi ricordi e ancor oggi ho piacere nel vedere foto o video del trofeo conquistato. Quando a chiamarti è la Juventus, un top club di livello europeo, non si può non accettare. E volevo guardare altrove, era un’opportunità. Andavo d’accordo con tutte le ragazze, ma ho approfondito di più i rapporti con Caruso, Girelli, Cantore, Rosucci. Auguro loro la migliore stagione possibile e spero possano vincere tanti titoli”.